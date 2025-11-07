ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай прие на въоръжение нов самолетоносач

Самолетоносач. СНИМКА: Pixabay

Китай прие на въоръжение нов самолетоносач. Плавателният съд ще се казва "Фуцзян" и е кръстен на едноименната провинция, а пускането му на вода стана на официална церемония в южната провинция Хайнан в присъствието на президента Си Цзинпин, съобщиха Синхуа и БТА.

По време на събитието Си, който е генерален секретар на ЦК на Китайската комунистическа партия (ККП) и председател на Централната военна комисия (комисията на ККП, контролираща въоръжените сили), се качи на самолетоносача, за да направи инспекция на новия боен плавателен съд.

Церемонията по приемането на въоръжение на "Фуцзян" се състоя във военноморската база в град Саня.

Строителството на кораба започна през юни 2022 г. Той е първият китайски самолетоносач с електромагнитни катапулти за излитане на самолетите от палубната му авиация, отбелязва Синхуа.

