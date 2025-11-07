Съдят австралийка, хваната с наркотик в люти чушки за 23 млн. долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в Австралия повдигна обвинение срещу 20-годишна жена за предполагаем опит да внесе контрабандно в страната метамфетамин, замаскиран с люти чушки, в два куфара, предаде ДПА. Жената пътувала от Лос Анджелис за Сидни, предава БТА.

Служители на Австралийската гранична служба са открили вчера общо 39 килограма метамфетамин, известен още като "мет" или "айс", покрит със смляни люти чушки, в куфарите ѝ на летището в Сидни.

Детектив Ейми Нокс от Австралийската гранична служба заяви, че наркотиците са на стойност около 36 млн. австралийски долара (около 23,3 млн. долара).