Почина актрисата Полин Колинс

Полин Колинс, звездата от филма „Шърли Валентайн", за който беше номинирана за „Оскар" през 1990 г., почина на 85-годишна възраст.

Тя почина в дома за възрастни хора в Лондон, заобиколена от семейството си, след като няколко години се бореше с болестта на Паркинсон, съобщиха близките й.

Колинс ще бъде запомнена най-вече с ролята си на недоволната домакиня Шърли в наградения филм на Луис Гилбърт, базиран на известната пиеса на Уили Ръсел, пише Би Би Си.

Нейното високо оценено от критиката изпълнение й донесе и наградата „Златен глобус" за най-добра актриса, както и награда „БАФТА".

Семейството на Колинс заяви в изявление:

„Полин беше толкова много неща за толкова много хора, играеше различни роли в живота си. Блестяща, искряща, остроумна на сцената и на екрана. В своята блестяща кариера тя играеше политици, майки и кралици.

Винаги ще я помним като емблематичната, волева, жизнена и мъдра Шърли Валентайн – роля, която тя направи изцяло своя. Бяхме запознати с всички тези страни от нея, защото магията й се съдържаше във всяка една от тях."

Те добавиха, че тя е била „любяща майка, прекрасна баба и прабаба" и „любовта на живота" на актьора Джон Алдертън.