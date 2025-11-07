ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цяло село в Турция носи една фамилия, оправят се с прякори

Турция СНИМКА: Pixabay

Цяло село в Турция носи една и съща фамилия, а жителите му използват прякори, за да избегнат объркването, съобщават турската частна новинарска агенция ДХА и БТА.

Село Йешилдере се намира в югоизточния окръг Хаккяри и в него има 65 домакинства с около 500 жители, всички с фамилията Билиджи. Хората обаче са съумели да преодолеят сходството в имената чрез прякори, разказва 47-годишният кмет на селото Мелих Билиджи.

"За да избегнем объркване, използваме прякори като "високия", "ниския" или името на бащата, например "Мехмет, синът на Керем", и така да можем лесно да различим кой кой е", казва кметът и допълва, че еднаквите имена понякога могат да създадат объркване и в документацията.

В цялото село единствено имамът е с различно фамилно име - Ръдван Куш. Местният учител в началното училище с общо 17 ученици обаче също е Билиджи.   

Кметът на Йешилдере разказва, че поради роднинските връзки в селото никога не е имало неприятни случаи.

"Нашият дядо се е заселил тук през 1915 г. Децата и внуците му продължават да живеят тук с едно и също фамилно име. Ние сме щастливи от това. Всички в селото сме едно семейство; живеем в единство и разбирателство като чичовци, братовчеди и племенници", каза той.

Турция СНИМКА: Pixabay

