13 станаха жертвите на пожара в дом за възрастни в Тузла

Тринадесет станаха жертвите на пожара в дома за възрастни хора в босненския град Тузла, избухнал на 4 ноември, предаде Радио Свободна Европа. Това съобщи тази сутрин клиничният център в Тузла, където вчера вечерта е починал още един от настанените пациенти, информира БТА.

Според предварителните резултати от извършените аутопсии, които бяха устно докладвани на прокуратурата от експерти, повечето хора са починали от задушаване или отравяне с въглероден окис, а едно от телата е изгоряло. Над 40 са пострадалите, включително хора от персонала.

„Ще информираме обществеността за причините за пожара, когато бъдат анализирани докладите и констатациите на становищата на експерти и следователи", съобщи прокуратурата на кантона Тузла.

В Тузла беше обявен четиридневен траур в памет на жертвите от пожара, а директорът на дома Мирсад Бакалович подаде оставка на 5 ноември, припомня РСЕ.

Домът за възрастни хора в Тузла се самофинансира от собствени приходи. Град Тузла е собственик на сградата на дома и назначава ръководството, но домът не получава субсидии или пари от бюджета.

Федералният премиер Нермин Никшич обеща съдействие от правителството на Федерация Босна и Херцеговина за грижите за хората, настанени в дома, посочва РСЕ