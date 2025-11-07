ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелската армия маха китайските коли, страхува с...

КМГ: Дин Сюесян участва в 30-ата среща на страните по Рамковото споразумение на ООН за климатичните промени

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 6 ноември специалният пратеник на китайския председател Си Дзинпин и вицепремиер на Китай Дин Сюесян участва в 30-ата среща на страните по Рамковото споразумение на ООН за климатичните промени в Белем, Бразилия.

В речта си Дин Сюесян заяви, че Китай е постигнал значителни резултати в изпълнението на ангажимента си за принос в световната борба с климатичните промени до 2030. На срещата на върха на ООН за климатичните промени председателят Си Дзинпин обяви китайския план за намаляване на въглеродните емисии до 2035 г. За изпълнението на ангажимента си Китай ще ускори зеления преход на социално-икономическото развитие и ще допринесе в по-голяма степен за справянето с изменението на климата.

Дин Сюесян предложи да се спазва принципът на общи, но диференцирани отговорности в борбата с климатични промени и да се засили международното сътрудничество в тази област.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

