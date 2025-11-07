КМГ: Дин Сюесян участва в 30-ата среща на страните по Рамковото споразумение на ООН за климатичните промени

На 6 ноември специалният пратеник на китайския председател Си Дзинпин и вицепремиер на Китай Дин Сюесян участва в 30-ата среща на страните по Рамковото споразумение на ООН за климатичните промени в Белем, Бразилия.

В речта си Дин Сюесян заяви, че Китай е постигнал значителни резултати в изпълнението на ангажимента си за принос в световната борба с климатичните промени до 2030. На срещата на върха на ООН за климатичните промени председателят Си Дзинпин обяви китайския план за намаляване на въглеродните емисии до 2035 г. За изпълнението на ангажимента си Китай ще ускори зеления преход на социално-икономическото развитие и ще допринесе в по-голяма степен за справянето с изменението на климата.

Дин Сюесян предложи да се спазва принципът на общи, но диференцирани отговорности в борбата с климатични промени и да се засили международното сътрудничество в тази област.