КМГ: Третият китайски самолетоносач „Фудзиен“ официално влиза в експлоатация

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Церемонията по въвеждане в експлоатация и представянето на флага на първия китайски самолетоносач, оборудван с електромагнитна катапултна система, се проведе на 5 ноември във военното пристанище в Сан'я, Хайнан. Името на самолетоносача е „Фудзиен. Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на Китай и на Централната военна комисия Си Дзинпин присъства на церемонията и направи инспекция на военния кораб. На „Фудзиен" китайският държавен глава се запозна с оперативните способности на ударната група на самолетоносача и с конструкцията и разположението на електромагнитната катапултна система.

„Фудзиен" бе пуснат на вода и кръстен през юни 2022 г. Самолетоносачът е изцяло проектиран и построен от Китай, а електромагнитната му катапултна технология е сред най-модерните в света.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

