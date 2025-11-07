КМГ: Български зам. министър: Престижната награда „Стипендия за приятелство между Китай и България” е нов стимул за партньорство в образованието и науката между двете страни

„Китай е страна, с която България има стратегическо партньорство, а отношенията в областта на образованието и науката са на изключително високо ниво" – каза в приветствието си на церемонията по връчването на престижната награда „Стипендия за младежи - българо-китайско приятелство", заместник-министърът на науката и образованието на България г-жа Емилия Лазарова. Отличията бяха връчени от Н. Пр. Дай Цинли, посланик на КНР в София на тържествена церемония в салоните на посолството.

На тържествената церемония в посолството на КНР в София, по време на която бяха връчени „Стипендии за приятелство между Китай и България" на студенти и ученици, изучаващи китайски език от различни български висши и средни учебни заведения присъстваха представители на академичните и преподавателски среди от различни български университети и средни учебни заведения от София, Велико Търново, Русе и други градове, както и много български студенти-китаисти и ученици, изучаващи китайски език, заедно със своите преподаватели.

В приветственото си слово Н.Пр. извънредният и пълномощен посланик на КНР в София поздрави всички присъстващи и отправи най-сърдечни пожелания на българските студенти и ученици, изучаващи китайски език, като обясни, че съществувалата още от 2021 традиция за „Стипендията на посланика" бе преименувана в „Стипендия за приятелство между Китай и България" и това дава нов тласък за сътрудничеството и доброто партньорство в областта на образованието и науката между двете страни.

В приветственото си слово зам.министърът на образованието на Република България г-жа Емилия Лазарова подчерта, че тази престижна награда ще бъде още по-голям стимул за изучаването на китайски език в България. „Тази награда за българо-китайското приятелство е знак за това, че китайската страна подкрепя и поощрява изучаването на китайски език в България и обратно – на български език в Китай, както от китайски, така и от български студенти и ученици". Развитието на отношенията между младите хора от Китай и България е мост за българо-китайските отношения, бе категорична зам.министър Лазарова и изказа сърдечна благодарност за всичко онова, което прави посолството на КНР и китайското правителство за развитието на приятелските отношения между двете страни. Тя изрази увереност, че успешното сътрудничество ще продължи и ще достигне до още по-добри резултати, защото Китай е страна, с която България има стратегическо партньорство , а отношенията в областта на образованието и науката са на изключително високо ниво. „Искрено вярвам, че връзките между нашите образователни институции ще бъдат развивани и задълбочавани и занапред, въпреки предизвикателствата, пред които е изправен целия свят"! „През тази година се навършват 76 години от установяването на а дипломатическите отношения с КНР, която заема приоритетно място във външната политика на България сред страните от Азиатско-тихоокеанския регион", каза още българският висш правителствен ръководител. И това е чудесен повод, който можем да използваме за надграждане на нашите отношения, които се развиват във възходяща посока", подчерта още българският зам.министър. Тя посочи че българката страна е удовлетворена от активното сътрудничество и множеството установени директни контакти между висши и средни учебни заведения от двете страни, както и от значителния брой студенти и преподаватели, които участват в научния, образователния и културния обмен. По този начин пълноценно се изпълняват споразуменията за сътрудничество между двете страни в областта на образованието. „Стотици студенти от Китай получават образованието си в България, както и много български студенти учат в Китай. Именно тези студенти са естествен мост на приятелството между нашите две страни, категорична бе зам.министър Лазарова. Тя подчерта и значението на сериозното развитие на българистиката в Китай и китаистиката в България чрез институтите „Конфуций" в София и Велико Търново, както и чрез Софийския университет и Пекинския и Тиендзинския университети, които са важни научно-образователни центрове от взаимен интерес.

„В областта на научните изследвания въз основа на подписаното през 2018 г. между правителствено споразумение, в областта на науките и технологиите, постоянно насърчаваме двустранното научно и техническо сътрудничество" , каза още зам.министърът на образованието. В края на своето приветствие Емилия Лазарова изрази надежда, че в бъдеще приятелството и добрите контакти между Китай и България ще продължават да се развиват.