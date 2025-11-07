ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Радостта от спорта преди откриването на 15-ите Общокитайски национални игри в Гуандун, Хонконг и Макао

КМГ

728
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Здравейте, скъпи български приятели. Днес с Манол дойдохме в един квартален парк в западната част на Пекин, където ще изпитаме радостта от спорта преди откриването на 15-ите Общокитайски национални игри в Гуандун, Хонконг и Макао. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Снимка: Китайска медийна група

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

