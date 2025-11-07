Турция предлага да е домакин на срещата за климатичните промени на ООН

Вицепрезидентът на Турция Джевдет Йълмаз обяви кандидатурата на страната си за домакинство на следващата среща в рамките на Споразумението за климатичните промени на ООН (COP31). Йълмаз отправи предложението по време на настоящата среща (COP30), която се провежда в Бразилия, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

В речта си при откриването на срещата на върха за климата той подчерта, че Турция е готова да се превърне в мост между Изтока и Запада в борбата с климатичните промени.

Нарастващото геополитическо напрежение в световен мащаб, икономическите неясноти, неблагоприятното въздействие върху климата, неравенството и намаляването на финансовата подкрепа за възстановяване и развитие, както и за борбата с климатичните промени са акцентите на тазгодишната среща, посочва "ТРТ Хабер".

„Климатичните промени вече не са само екологичен проблем, а заплаха за постигнатите досега цели на устойчивото развитие. Освен това с течение на времето те се превърнаха в още по-объркан глобален проблем. Преодоляването му е свързано със силно международно сътрудничество. Преди 10 години се бяхме обединили около общи надежди и цели, които ни свързват. Сега вече е време да превърнем тези надежди в трайни резултати и да предприемем решителни стъпки. Точно сега е време да приложим Финансовото споразумение, което беше част от Пътната карта, начертана от Баку (мястото на предишната среща – бел. ред.) до Белем, това е от изключително важно значение от гледна точна на съответствието на климатичните цели с националните ни енергийни стратегии и програми за развитие", заяви Джевдет Йълмаз в изказването си.