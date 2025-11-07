400 000 поляци ще минат през военно обучение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на отбраната на Полша обяви стартирането на пилотна програма, насочена към доброволно обучение по отбрана за граждани, която ще започне в края на ноември, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че програмата „wGotowosci" (В готовност) ще стартира на 22 ноември. Инициативата ще включва комбинация от индивидуални и групови упражнения, предназначени за граждани от всички възрасти, от ученици до хора в пенсионна възраст.

„Знания, осведоменост, способност за подходящо реагиране и разбиране на сигнали, знаци, аларми и скривалища са много необходими", каза министърът.

„Това може да не е точно военна дейност, но допринася значително както за националната отбрана, така и за социалната устойчивост", допълни той.

Лицата, които се интересуват от участие, могат да се регистрират за програмата чрез правителственото приложение mObywatel. Пилотната фаза ще се проведе от 132 военни части и има за цел да обучи приблизително 20 000 души до края на годината. Пълното внедряване на програмата е планирано за началото на 2026 г.

Заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик добави, че следващата година полските въоръжени сили планират да обучат общо 400 000 граждани чрез различни военни курсове.