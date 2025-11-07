4-ма души са задържани след снощните инциденти във Филхармонията в Париж

Четирима души са били задържани след снощните инциденти във Филхармонията в Париж, съобщи днес за AФП прокуратурата в Париж.

Парижката филхармонията категорично осъди днес "сериозните инциденти", които снощи в залата ѝ по време на концерт на Израелската филхармония и обяви, че е подала жалба, предаде Франс прес.

"Парижката филхармония изразява съжаление и осъжда категорично сериозните инциденти по време на концерта на Израелския филхармоничен оркестър под диригентството на Лахав Шани и с участието на пианиста сър Андрес Шиф", посочи в изявление музикалната институция и добави, че е подала жалба, пише БТА.

Филхармонията уточни, че на три пъти зрители са се опитали по различни начини да прекъснат концерта, като два пъти са използвали димки. Други зрители са се намесили и са възникнали сблъсъци. Нарушителите бяха изведени от залата и концертът, който беше прекъснат, продължи и приключи в спокойна атмосфера", посочи Филхармонията.

През последните дни избухна остра полемика относно провеждането на този концерт, като пропалестински активисти поискаха отмяната му, а синдикатът "Се Же Те - Спектакъл" поиска Филхармонията да "напомни на публиката си за тежките обвинения, които тежат на лидерите" на Израел, по-конкретно заради войната в Газа. Мерките за сигурност около концерта бяха засилени, посочва АФП.

Четирима души са били задържани след снощните инциденти във Филхармонията в Париж, съобщи днес за AФП прокуратурата в Париж.