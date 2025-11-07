Обвиниха бивш румънски кмет за злоупотреба с европейски средства

Офисът на Европейската прокуратура в Румъния е повдигнал обвинение на бившия кмет на град Сулина в окръг Тулча (Югоизточна Румъния) по дело за злоупотреби със средства на ЕС по Оперативна програма "Рибарство и морско дело", информира Европейската прокуратура в съобщение, получено в БТА.

Според разследващите в качеството си на кмет обвиняемият е подал фалшиви документи в Управителния орган на програмата, за да получи средства по проект за пристанищни съоръжения в Сулина и в района на канал Сулина. Документите невярно посочват, че проектът е завършен и оборудването е доставено, въпреки че доставчикът не е бил изпълнил задълженията си по договор, посочва Европейската прокуратура.

Разследването е установило, че оборудването е било доставено и монтирано едва след края на периода за осъществяване на проекта. Чрез подаването на фалшиви документи обвиняемият е причинил потенциални щети на стойност около 180 000 евро, от които близо 135 300 евро средства на ЕС и 45 000 евро от националния бюджет. Издадени са заповеди за замразяване на активи с цел възстановяване на сумите.

Прокуратурата е сключила споразумение с управителя на компанията доставчик, който е признал вината си.

Бившият кмет на Сулина е заплашен от присъда до седем години затвор, ако бъде признат за виновен, уточнява Европейската прокуратура.