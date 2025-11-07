Учителка ще получи 10 млн. долара обезщетение, след като била простреляна в час от 6-годишен ученик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Учителката, простреляна от шестгодишен ученик по време на час в началото на 2023 г., ще получи 10 милиона долара (8,76 милиона евро) обезщетение, съобщават американски медии.

Инцидентът се случил на 6 януари 2023 г. в началното училище „Ричнек" във Вирджиния. Първокласник дошъл на училище с 9-милиметров пистолет, принадлежал на майка му. По време на урока детето внезапно извадило оръжието и стреляло по 25-годишната си учителка Абигейл Цвернер.

Учителката реагирала мигновено – вдигнала ръка, за да се предпази. Куршумът минал през нея и след това попаднал в торса ѝ.

„Това вероятно ми спаси живота", споделя Цвернер.

Въпреки че оцеляла, тя претърпяла тежки физически и емоционални последици и била подложена на четири операции. Въпреки нараняванията си, младата учителка успяла да изведе учениците в безопасност.

„Мислех, че ще умра", разказва тя.

Абигейл Цвернер завежда дело срещу помощник-директора и училищния район, като поискала 40 милиона долара (34,69 милиона евро) обезщетение. Причината – в деня на инцидента няколко учители предупредили, че ученикът може да носи оръжие, но никой не предприел действия.

Съдебните заседатели постановяват „груба небрежност".

Учителката ще получи 10 милиона долара (приблизително 8,6 милиона евро) обезщетение.

Самото момче, натиснало спусъка, е било под възрастта за наказателна отговорност. Оръжието е принадлежало на неговата майка. Тя е осъдена на 21 месеца затвор за небрежно отношение към дете и незаконно притежание на огнестрелно оръжие, пише bTV.

След присъдата Цвернер коментира, че се надява нейният случай да промени нещата: „Никой учител не бива да се страхува, че ще бъде застрелян в класната стая".

Случаят се разглежда в САЩ като зов за събуждане за по-голяма безопасност в училищата и като възможен прецедент - училищният персонал може да бъде подвеждан под отговорност в бъдеще, ако предупрежденията за насилствени действия бъдат игнорирани.