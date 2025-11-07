23-метрова коледна елха ще краси центъра"Рокфелер" в Ню Йорк

Огромното коледно дърво, което ще засияе в "Рокфелер център" за празниците, отпътува към Ню Йорк, съобщи Асошиейтед прес.

Норвежката ела, висока 23 метра, бе отсечена в град Ист Грийнбуш, предградие на Олбани, което се намира на около 240 км от Манхатън.

Дървото, тежащо 11 тона, бе натоварено на ремарке с дължина 31 метра, като на събитието се събраха множество хора. Очаква се то да пристигне в събота на "Рокфелер плаза" № 30, където ще заеме своето място пред небостъргача в стил ар деко с лице към известната ледена пързалка, пише БТА.

Дървото ще бъде украсено с повече от 50 000 многоцветни, енергоспестяващи LED светлинки, а на върха му ще има звезда "Сваровски" с тегло 408 килограма. Лампичките ще бъдат запалени на 3 декември, като събитието ще бъде излъчено на живо по телевизията и ще бъде водено от звездата на кънтри музиката Риба Макинтайър. Елхата ще бъде изложена до средата на януари, след което ще бъде нарязана за дървен материал, който ще бъде използван от неправителствената организация "Подслон за човечеството" (Habitat for Humanity).

Дървото е дарено от собственичката му Джуди Ръс и нейното семейство. Тя каза, че елата е засадена от прапрадядото на съпруга ѝ около 1920 година.

Първото коледно дърво в "Рокфелер център" е поставено от работници през 1931 година за повдигане на духа през Голямата депресия. Сравнително скромната 6-метрова ела е била украсена с ръчно направени гирлянди от семействата на работниците. През 1933 г. се провежда първата церемония по запалването на светлинките.