Обвиняват новия кмет на Ню Йорк във връзки с "Ислямска държава"

В социалните мрежи започна кампания, в която новоизбраният кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани е обвиняван във връзки с групировката "Ислямска държава", предаде Франс прес. Кампанията беше стартирана от крайнодесни американски инфлуенсъри и публикациите им събраха милиони гледания.

Тридесет и четири годишният Зохран Мамдани, който е мюсюлманин по вероизповедание и се самоопределя като социалист, е роден в Уганда, а родителите му са от южноазиатски произход. Той е постоянен обект на атаки от страна на крайната десница заради политическата си програма и изповядваната от него религия.

Редица канали в социалната мрежа "Екс", собственост на Илон Мъск, разпространиха изявление със заглавие "Операция проект Манхатън", което твърдят, че идва от "Ислямска държава". В него се говори за нападение в Ню Йорк в деня на изборите в отговор на това, което групировката определя като "американска агресия".

Сред инфлуенсърите, които свързаха фалшивото съобщение с Мамдани, е Лора Лумър, консервативна активистка, близка до американския президент Доналд Тръмп.

"Мюсюлманите не могат да си представят по-добър начин да отпразнуват победата на един мюсюлмански кандидат за кмет, от това да извършат атака на "Ислямска държава" в Ню Йорк", написа Лумър в публикация в "Екс", която събра повече от 200 000 преглеждания, пише БТА.

Други канали на консерватори се позоваха на фалшивото съобщение, като твърдяха, че ислямистката групировка подкрепя Мамдани в изборите за кмет. Тези публикации достигнаха до милиони потребители.