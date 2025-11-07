ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

38-годишен центрист стана най-младият премиер на Нидерландия

Роб Йетен СНИМКА: Инстаграм/jettenrob

Избирателният съвет на Нидерландия обяви днес официално Роб Йетен за победител в парламентарните избори, предаде Франс прес. По този начин 38-годишният центрист става най-младият министър-председател в историята на страната.

Според Избирателния съвет партията на Йетен е спечелила много оспорвана победа, като е получила с 29 668 гласа повече от формацията на лидера на крайната десница Герт Вилдерс. Изборите, които се състояха миналата седмица, бяха смятани за пример за възхода на крайната десница в Европа, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Роб Йетен СНИМКА: Инстаграм/jettenrob

