38-годишен центрист стана най-младият премиер на Нидерландия

Избирателният съвет на Нидерландия обяви днес официално Роб Йетен за победител в парламентарните избори, предаде Франс прес. По този начин 38-годишният центрист става най-младият министър-председател в историята на страната.

Според Избирателния съвет партията на Йетен е спечелила много оспорвана победа, като е получила с 29 668 гласа повече от формацията на лидера на крайната десница Герт Вилдерс. Изборите, които се състояха миналата седмица, бяха смятани за пример за възхода на крайната десница в Европа, отбелязва АФП, цитирана от БТА.