Песков отхвърли твърденията за разрив между Путин и Лавров

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли днес спекулациите, че е възможно руският министър на външните работи Сергей Лавров да е изпаднал в немилост пред президента Владимир Путин, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

В отговор на въпрос на журналист по време на всекидневния си брифинг Песков заяви, че тази информация „не отговаря на реалността" и че Лавров продължава да изпълнява задълженията си като външен министър.

„В тези съобщения няма нищо, което да отговаря на истината", подчерта той.