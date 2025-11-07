ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България подготвя ключови инициативи за предстоящо...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21668683 www.24chasa.bg

Песков отхвърли твърденията за разрив между Путин и Лавров

1600
Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли днес спекулациите, че е възможно руският министър на външните работи Сергей Лавров да е изпаднал в немилост пред президента Владимир Путин, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

В отговор на въпрос на журналист по време на всекидневния си брифинг Песков заяви, че тази информация „не отговаря на реалността" и че Лавров продължава да изпълнява задълженията си като външен министър.

„В тези съобщения няма нищо, което да отговаря на истината", подчерта той.

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание