Президентът на Латвия върна на парламента закона за Истанбулската конвенция

Хиляди хора излязоха снощи на улиците в столиците на Латвия Рига и други градове на страната, за да протестират срещу одобрения миналата седмица от парламента проектозакон за оттегляне на балтийската държава от Истанбулската конвенция, предаде ДПА. Това се случи за втори път в рамките на 8 дни.

Шествие в Рига имаше и миналата сряда, ден преди законопроектът да бъде одобрен от Сейма. Противниците на договора казват, че възразяват срещу формулировката в него, която определя пола като социална конвенция, и заявяват, че националното законодателство на Латвия вече е осигурило достатъчно гаранции срещу насилието срещу жените, посочи Ройтерс.

В понеделник обаче президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс наложи вето на решението и го върна обратно в парламента за допълнително обсъждане, съобщи Франс прес. В сряда Ройтерс информира, че след отказа на президента да даде съгласието си Сеймът е решил да отложи обсъжданията по въпроса за след парламентарните избори през октомври догодина, пише БТА.

Това решение беше приветствано от настоящата министър-председателка на Латвия Евика Силиня (партия „Ново единство"), която е против излизане от споразумението, уточни световната агенция. Политически наблюдатели смятат, че оставането на Латвия в Истанбулската конвенция ще продължи да бъде основна тема на обществени дебати и в предизборната кампания, акцентира ДПА.

С плакати, скандирания и песни демонстрантите в Рига поискаха отново снощи Латвия да остане в договора, който има за цел да предотврати насилието срещу жените и домашното насилие като цяло. Според полицията най-малко 10 000 души са участвали в митинга на Катедралния площад в центъра на Рига, точно до река Даугава. Според властите това е била една от най-големите демонстрации в страната през последните години, отбелязва агенцията.