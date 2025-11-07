ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България подготвя ключови инициативи за предстоящо...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21668845 www.24chasa.bg

Русия защити Северна Корея за изстреляна балистична ракета към Японско море

1092
Балистична ракета Снимка: 24 часа архив

Кремъл защити днес "легитимното право" на своя съюзник Северна Корея да гарантира собствената си сигурност - няколко часа след като Пхенян изстреля балистична ракета към Японско море, предаде Франс прес.

Северна Корея отново изстреля балистична ракета край източното си крайбрежие, съобщи тази сутрин южнокорейската армия, цитирана от Ройтерс.

"Уважаваме законното право на нашите приятели от Корейската народнодемократична република (КНДР) да гарантират собствената си сигурност и да предприемат мерки в тази насока", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на всекидневната си пресконференция, на която присъстваше журналист на АФП.

Междувременно високопоставени военни представители на Северна Корея и Русия обсъдиха засилването на сътрудничеството по време на поредните си преговори тази седмица в Пхенян, съобщиха днес севернокорейските държавни медии, цитирани от Асошиейтед прес.

Новината идва броени дни след като южнокорейската разузнавателна агенция, в представен при закрити врата доклад пред депутати, заяви, че е засякла признаци за набиране и обучение на войници в Северна Корея, вероятно в подготовка за допълнително разполагане на войски в Русия.

Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА) съобщи, че севернокорейски официални представители, водени от Пак Йонг-ил, заместник-директор на Главния политически отдел на Корейската народна армия, са провели преговори в сряда с руска делегация, водена от заместник-министъра на отбраната Виктор Горемикин, пише БТА.

Балистична ракета

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание