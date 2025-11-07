17-годишен заподозрян за експлозиите в джамия до училище в Джакарта

17-годишен е заподозрян за експлозиите в джамия в училищен комплекс в Джакарта, като е възможно да става дума за атака, предаде Ройтерс, като се позова на представители на местните власти в столицата на Индонезия. В момента раненият терорист го оперират, пише БТА.

Началникът на полицията в Джакарта Асеп Еди Сухери каза, че 55 души са били приети в болници с различни по тежест наранявания, включително изгаряния.

По-рано световните агенции съобщиха, че няколко експлозии разтърсиха джамия в гимназия в Джакарта по време на петъчната молитва.

Очевидци казаха пред местни телевизионни канали, че са чули най-малко две силни експлозии около обяд, точно когато започвала проповедта в джамията в комплекса на държавна гимназия, в който се помещава и сграда на военноморските сили. Ученици и други хора панически са избягали, след като джамията се е напълнила със сив дим.