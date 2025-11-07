Полицията в Испания задържа 13 души по подозрения за венецуелска банда

Испанската полиция задържа 13 души, заподозрени в принадлежност към венецуелската банда „Трен де Арагуа", съобщиха днес властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Арестите са били извършени в градовете Барселона, Мадрид, Жирона, Ла Коруня и Валенсия, в рамките на първата операция в Испания за разбиване на предполагаема клетка на венецуелската затворническа банда, която през февруари беше определена от правителството на САЩ като чуждестранна терористична организация, се подчертава в изявление на полицията.

Бандата се превърна в ключова фигура за военните удари на администрацията на американския президент Доналд Тръмп срещу кораби, заподозрени в превоз на наркотици в източната част на Тихия океан и Карибско море, както и в борбата с нелегалната имиграция в страната.

Като част от операцията испанската полиция съобщи, че е разбила и две лаборатории за производство на туси – смес от кокаин, екстази и кетамин. Конфискувани са и други синтетични наркотици, както и кокаин, предаде БТА.

Арестите са резултат от разследване, започнато от испанската полиция миналата година, след като братът на Нино Гереро, лидерът на "Трен де Арагуа", беше арестуван в Барселона по международна заповед за арест, издадена от венецуелските власти, съобщи полицията.