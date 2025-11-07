Макрон призова Сирия да се присъедини към международната коалиция за борба срещу „Ислямска държава“

Президентът на Франция Еманюел Макрон призова президента на Сирия Ахмед аш Шараа да се присъедини към международната коалиция за борба срещу „Ислямска държава", предаде Франс прес, цитирана от БТА. Двамата лидери се срещнаха в кулоарите на срещата на международната конференция за климата КОП 30 в Белем, в Бразилия. Вчера се състоя лидерската среща на върха, предшестваща по традиция официалното откриване на КОП 30.

"Само няколко дни ни делят от 13 ноември", припомни френският президент пред медиите в Белем. „Никой не забравя, че атентатите, извършени в Париж през 2015 г., бяха замислени в Сирия и следователно тук става дума и за сигурността на французите", заяви Макрон.

Той обясни, че очаква Сирия да бъде пълноправен и участник в борбата срещу терористичните групировки в региона.

Макрон също така приветства решението на Съвета за сигурност на ООН да отмени санкциите срещу Аш Шараа. Тази отмяна беше направена преди историческата визита на Аш Шараа в Белия дом идния понеделник.