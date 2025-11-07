ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 5,7 удари Мексико

Украински дрон удари нефтохимически завод в руска република

Военен дрон /илюстративна/ Снимка: 24 часа архив

Украинските сили днес извършиха удар с дрон по нефтохимически завод в руската република Башкортостан, заяви военното разузнаване на Украйна, цитирано от Ройтерс.

В изявление на агенцията се казва, че атаката срещу завода в град Стерлитамак е предизвикала пожар в част от обекта, в който се произвежда добавка за авиационно гориво.

Междувременно руската армия отново атакува критична инфраструктура в селището Лозова в Харковска област, написа в „Телеграм" кметът на Лозова Сергий Зеленски, цитиран от Укринформ.

Малко след това той добави, че атаката е причинила аварийно прекъсване на тока, пише БТА.

Руското министерство на отбраната от своя страна заяви, че силите му са установили контрол над селището Успенивка в украинската Запорожка област.

Агенция Ройтерс посочва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.

