Димитра, най-обичаната учителка в Комотини: Обожавам страната ви, даде ми отлична подготовка (Видео, снимки)

Научих българския език от "24 часа", докато следвах английска филология в СУ, признава тя

Не само в Гърция и България, навсякъде по света вече учениците четат по-малко, сочат наблюденията й

Отдавна не давам домашни, време е да се върнат устните изпити, убедена е преподавателката

Тя е симпатична, ведра, със стегната фигура, а учениците й я обожават. Димитра Царлаки, сочена за най-добрата учителка по английски език в Комотини, се въодушевява, научавайки, че сме българи. Усмивка озарява лицето й, когато разбира, че съм от в. "24 часа".

"Ооо, това е вестникът, който много ми помогна да науча българския език. Всеки ден си го купувах и четях, докато следвах английска филология в Софийския университет. От една страна се информирах, от друга - усвоявах лексиката, защото текстовете бяха поднесени много четивно, увлекателно и атрактивно", спомня си тя.

Димитра пристига у нас през 1994 г. - в първите години на демокрацията. Две години изучава български в Института за чуждестранни студенти, а от 1996 до 2001 г. следва английска филология в Алма матер.

Макар тогава времената у нас да бяха трудни за повечето българи, за нея те са едни от най-хубавите, защото са свързани със студентството й. "Много обичах да се разхождам по "Раковска", "Витошка" и да ходя на представления в Народния театър. Обожавам това време, харесвам всичко българско", откровена е тя.

В този момент по улицата минават двама младежи - нейни ученици. Тя прекъсва разговора и се втурва да ги прегръща. "Агапи (любов - б.а.), как сте, мили мои деца", пита ги тя. А те й отвръщат със същата обич. Димитра обича своите ученици като нейни деца, те й отвръщат със същата любов, когато я видят на улицата в Комотини. Снимка: Радко Паунов

"Софийският университет ми даде отлична подготовка. Имах невероятни преподаватели. Проф. Александър Шурбанов - български филолог, англицист и писател. Лекциите при него бяха истинско удоволствие", връща се Димитра. С голямо уважение говори и за проф. Магдалена Данова, при която направила магистратура.

Съпругът на Димитра - Павлос, също е български възпитаник. Завършил е Аграрния университет в Пловдив. За него пък "Филипопол е върхът". Той също говори с любов за годините, прекарани тук и за преподавателите си, макар да не практикува агрономство, защото работи в спецчастите в Атина.

Чете ли съвременният гръцки ученик, питам Димитра. "Не и това е тъжно. Не се интересуват от книги. След пандемията нещата много се промениха. Опитвам се да ги мотивирам, прилагайки индивидуален подход към всеки. С момчетата ми е по-лесно", признава тя.

По думите й липсата на интерес към четенето от страна на учащите не е само проблем за Гърция и България, а за света изобщо. И тя като българските си колеги води битка с ChatGPT. "Отдавна спрях да давам домашни, защото няма смисъл да оценявам изкуствения интелект. Работите, които ми носеха, бяха преписани от него. Сега ги карам да пишат съчинения само пред мен. Не, че пак няма хитрини", обяснява Димитра.

Според нея по тази причина все повече се говори за премахването на тестовете и писмените изпити в училища и университети и връщане към устното изпитване. Чрез него може да се види мисленето на ученика и студента. "По всяка вероятност ще е непосилно, защото са много децата и това отнема време. Но като ученици и студенти нас ни изпитваха устно", припомня тя.

По думите й изкуственият интелект все повече ще ни завладява. "Трябва да се научим как да го ползваме, а не да се борим с него. Който тръгва на това, е загубил тази битка", убедена е тя.