Гърция ще внася 20 години втечнен природен газ от САЩ

Гърция подписа сделка за внос на 0,7 милиарда кубични метра втечнен природен газ на година, която ще влезе в сила от 2030 г. и е първото дългосрочно споразумение за доставка на втечнен природен газ (LNG) със САЩ, целящо да замени вноса на руски газ в Европа.

Двадесетгодишното споразумение идва след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Европейския съюз подписаха търговско споразумение през юли, като Европа се ангажира годишно да купува 250 милиарда долара американска енергия - петрол, втечнен природен газ и ядрени технологии - през следващите три години в стремеж да премахне постепенно руския газ от 2027 г.

Доставките ще бъдат по споразумение между най-големия гръцкият газов доставчик "ДЕПА Къмършъл" (DEPA Commercial), енергийната компания "Актор" (Aktor) и базираната в САЩ "Венчър Глобал Ел Ен Джи" (Venture Global LNG) . "Венчър Глобал" изгражда съоръжение за износ в Луизиана, каза пред Ройтерс старши вицепрезидентът на компанията Шайлин Хайнс.

Американски представители приветстваха сделката днес на енергийна конференция в Атина, на която Вашингтон заяви, че иска да замени през следващите години всяка молекула руски газ, влизаща в Западна Европа, предаде БТА.

„Гърция беше в края на тръбопровод на доминирана от Русия система за енергийни доставки. Днес Гърция се превръща в отправна точка, входна точка за Европа за американската търговия с енергия", каза министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт на пресконференция в Атина.