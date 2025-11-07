Словения въвежда "Шутарев закон" за справяне с престъпността

Словенското правителство прие снощи редица мерки за справяне с престъпността в ромската общност и за успокояване на общественото напрежение, породило се след смъртта на 48-годишния мъж Алеш Шутар, който почина след побой от роми. Мерките бяха приети под шапката на т.нар. "Шутарев закон" по името на загиналия, предаде БТА. Правителството реши още да изпрати части на армията, които да се включат в охраната на погранични райони, какъвто е и районът на инцидента.

На 25 ноември 48-годишният Алеш Шутар бе пребит пред бар в югоизточния словенски град Ново место от група членове на ромската общност. Той почина в резултат на получените наранявания.

Министърът на правосъдието Андрея Катич и министърът на вътрешните работи Бощян Поклукар подадоха оставки на следващия ден, като посочиха, че министерствата им поемат "обективната отговорност" за инцидента, тъй като досега не са предприели съответните превантивни мерки. Опозицията настоя за оставка на цялото правителство, а хиляди души участваха в протести с искания за "радикални мерки за сигурност".

Във връзка с инцидента бе арестуван един мъж, като му бе наложена мярка за неотклонение "задържане под стража". 21-годишният член на местната ромска общност e заподозрян, че е причинил особено тежка телесна повреда, довела до смъртта на пострадалия. Заподозреният е известен на полицията заради престъпления, които е извършил, докато е бил непълнолетен.

"Шутаревият закон"

Със скоростното приемане на т.нар. "Шутарев закон" словенското правителство има за цел да облекчи "мудните" процедури по разследване на инциденти и да засили превантивните мерки. Словенската национална телевизия РТВ Сло отбеляза, че претърсването на дома на заподозрения се е осъществило седмица след инцидента - заповед за обиск е била поискана два дни след инцидента и четири дни по-късно е получена. Това според експерти е забавило разследването и е дало възможност на заподозрените да скрият оръжията си и да се укрият.