Русия очаква Белград да спази обещанието си за контрол на износа на оръжие

Москва очаква Белград стриктно да спазва обещанията си за контрол на износа на оръжие, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, коментирайки интервю на сръбския президент Александър Вучич за германското списание "Цицеро", предаде ТАСС.

Захарова реагира на изявление на Вучич, в което той каза, че е готов да продава боеприпаси на страни от ЕС и че купувачите "могат да правят каквото си искат" с тях.

"Ние сме абсолютно готови да сътрудничим с европейските армии. Складовете ни са пълни с боеприпаси. Макар че не искам да бъда възприеман като някой, който постоянно снабдява враждуващите страни с боеприпаси, те са необходими в Европа. Затова предложих на нашите приятели в ЕС възможността да сключат договор за покупка с нас и да взимат от всичко, с което разполагаме", казва Вучич пред германското списание, а на въпрос дали тези боеприпаси могат да се използват в Украйна, той отвръща, че "купувачите могат да правят с тях каквото си искат – просто ни е нужен дългосрочен договор, за да можем да планираме".

Захарова посочи, че Москва "предполага, че Белград стриктно ще спазва обещанията, които е дал". В същото време тя подчерта непоследователността в публичните изявления на Вучич — според нея тонът и съдържанието се различават в интервюта, дадени в Москва и тези, дадени в други страни, и призова прессекретариата на сръбския президент да изясни евентуални неточности в медиите.

Говорителката припомни многократните уверения, които, по думите ѝ, руската страна е получавала от сръбското ръководство — че износът на произведени в Сърбия боеприпаси „е под строг контрол" и че тези продукти няма да бъдат доставяни в Украйна, за да не бъдат използвани срещу руските военни. Захарова добави, че Москва отхвърля дори хипотезата сръбско оръжие да попадне в употреба срещу руски войници.