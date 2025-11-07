Едва 2,5 млн.гърци от 9 млн. души са с нови лични карти

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция е изправена пред нарастващи предизвикателства заради замяната на стари лични карти с нови преди срок, поставен от Европейския съюз през август 2026 г., съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини". От началото на програмата за смяна на документите, която започна през септември 2023 г., досега с нови лични карти са се снабдили само 2,5 милиона души при необходимост от издаване на нови лични документи на общо 9 милиона души, пише БТА.

Съгласно регламент на ЕС 2019/1157 личните карти без машинночетими зони не могат да бъдат използвани за пътуване в Шенгенското пространство след 3 август 2026 г., информира гръцкото издание.

Гърция е единствената страна членка на ЕС, която все още ползва стария формат на личните карти.

Неефективността на системата води до това гражданите, особено в Атина и Солун, където живее почти половината население на Гърция, да се борят за часове, в които да подменят документите си, пише "Катимерини".

Според данни, цитирани от изданието, при нормални условия би трябвало до момента да са обработени 12 милиона заявки, но часовете, в които може да се подменят документите остават малко на брой. Един човек се обслужва за приблизително 15 минути, а на територията на цялата страна в 370 полицейски управления действат общо 450 работни станции, които работят на две смени от по шест часа.

Теоретично на ден биха могли да бъдат обработвани по 21 хиляди заявки, но системата позволява запазване на час на всеки 22 минути при настоящо обработване на заявка за само 10-12 минути.

