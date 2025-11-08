Британски учен диетолог починал след предозиране със сок от моркови

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Диетологът изпил около 38 литра морковен сок за едва десет дни, заедно с концентрирани добавки с витамин A

Британски учен починал, след като изпил огромни количества сок от моркови в странен експеримент, съобщава "Дейли Стар".

Д-р Базил Браун, 48-годишен от Кройдън, южен Лондон, бил известен като „ентусиаст на здравословното хранене", отдаден на естествения начин на живот и природните храни.

Но обсесията му с витамините стигнала твърде далеч, когато започнал да приема огромни количества сок от моркови и таблетки с витамин A в наложен от самия него режим, който се оказал смъртоносен.

Според публикации – включително на "Ню Йорк Таймс" и медицински доклади, издадени по-късно – Браун консумирал около десет галона (приблизително 38 литра) сок от моркови за едва десет дни, заедно с концентрирани добавки с витамин A.

Последиците били катастрофални, съобщава "Дейли Мирър".

Лекарите потвърдили, че прекомерният прием довел до токсичност от витамин A, която разрушила черния му дроб и причинила фатален отказ на органите.

Съдебният лекар по-късно отбелязал, че черният му дроб показвал увреждания, сравними с хронична злоупотреба с алкохол.

Официалното заключение на разследването през 1974 г. било кратко и ясно:

„Смърт от пристрастяване към сок от моркови."

При огледа на тялото било установено, че кожата му имала жълто-оранжев оттенък – ясен признак за натрупване на каротин.

Пигментът от морковите, който по принцип е безвреден, бил натрупан в толкова големи количества, че организмът му не успял да го преработи.

Браун искрено вярвал, че строгият му хранителен режим ще подобри здравето и енергията му.

В продължение на години той проповядвал природосъобразно хранене и прием на витамини, убеден, че големите дози хранителни вещества могат да пречистят организма и да предпазят от болести.

Но като претоварил системата си, той предизвикал хипервитаминоза A – отравяне, което може да причини тежко увреждане на черния дроб, силни главоболия и дори кома.

Медицинските експерти по-късно обяснили, че витамин A е мастноразтворим, което означава, че организмът го натрупва в черния дроб, вместо да изхвърля излишъка. Когато органът достигне пределния си капацитет, витаминът става токсичен и буквално „отравя" тялото отвътре.

Експерти по хранене и до днес посочват смъртта на Браун като един от най-показателните случаи в медицинската история – предупреждение, че дори естествените храни могат да бъдат смъртоносни, ако се прекали с тях.

Морковите и витамин A са жизненоважни за добро зрение и здрава кожа, когато се приемат в умерени количества. Но за Базил Браун неговият добре замислен „експеримент за свръхздраве" се превърнал във фатална обсесия.

Той бил квалифициран диетолог и самоук учен, който дълбоко вярвал в лечебните свойства на витамините. Изнасял лекции за храненето и природната медицина, публикувал брошури за здравословен живот и често предупреждавал другите за рисковете от преработените храни.

По-късно приятели споделили, че ентусиазмът му към здравето понякога граничел с мания – често провеждал експерименти върху самия себе си, за да докаже убежденията си.

Половин век по-късно неговата история остава плашещо напомняне, че прекаляването може да бъде смъртоносно – дори когато става дума за най-обикновени зеленчуци.