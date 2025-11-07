13 са вече жертвите от самолетната катастрофа в САЩ

Тринадесет са вече жертвите на самолетната катастрофа в САЩ, при която товарна машина се разби при излитането си на летището в Кентъки, предаде Франс прес.

"Научих, че 13-и човек е починал след катастрофата на полет 2976 на Ю Пи Ес", съобщи снощи в "Екс" кметът на Луивил Крейг Грийнбърг. "Моите мисли са със семействата, приятелите и колегите на всички жертви на трагедията от тази седмица. Заедно ще преодолеем това изпитание", добави той, цитиран от БТА.

Самолетът на американския превозвач Ю Пи Ес, който трябваше да кацне в Хавай, се разби в късния следобед във вторник, разрушавайки сгради и предизвиквайки впечатляващ облак от гъст дим. Според превозвача на борда са били трима членове на екипажа. Останалите жертви са се намирали на пътя на самолета, който е завършил своя полет на близо 5 км от летището.

Няколко души все още са в неизвестност.