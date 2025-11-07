Германската армия с екипи за противодействие на заплахите с дрон

Германската армия създава екипи за бързо реагиране, за да противодейства на сериозните заплахи от дронове, заяви пред Ройтерс висш германски военен представител. Агенцията припомня, че вчера бе съобщено за изпращането на такива експерти да окажат съдействие в Белгия.

"Тези единици за противодействие се създават в момента", каза в интервю за Ройтерс генерал-лейтенант Александер Золфранк, който оглавява съвместното оперативно командване на Германия и отговаря за отбранителното планиране на страната.

Германското министерство на отбраната съобщи вчера, че изпраща експерти по противодействие на дронове в Белгия след молба от страната, в която все по-често се наблюдават дронове в близост до военни съоръжения и граждански летища, пише БТА.

"Авангардна група от персонал на въздушните сили пристигна в Белгия, за да проучи ситуацията и да координира временна мисия, включваща откриване на дронове и противодействие срещу тях с белгийските сили", заяви министерството в изявление. "Основната група ще последва скоро."

Напоследък забелязването на дронове над летища и военни бази се превърна в постоянен проблем в Белгия и предизвиква сериозни смущения в цяла Европа месеци наред, отбелязва Ройтерс. Това наложи вчера временно затваряне на летища в няколко страни, включително Швеция.

Золфранк отказа да влезе в подробности, когато говори за новите бойни единици за противодействие срещу дронове, позовавайки се на оперативната сигурност, но каза, че екипът, изпратен в Копенхаген миналия месец по време на срещата на върха на ЕС, е бил оборудвани с комбинация от сензори и средства за отблъскване.