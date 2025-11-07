Иранският президент: Искаме мир, но няма да спираме ядрената си програма

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Иран иска мир, но няма да се поддаде на натиск и няма да спре ядрената си програма, предаде Ройтерс, като се позова на ирански държавни медии.

По-рано американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран е питал дали САЩ може да премахнат санкциите срещу страната.

"Иран пита дали санкциите може да бъдат вдигнати. Иран е подложен на много тежки американски санкции и това ги затруднява да правят нещата, които искат да правят. Склонен съм да помисля по този въпрос, ще видим какво ще се случи, но съм склонен да помисля", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

Мисията на Иран в централата на ООН в Ню Йорк за момента не е коментирала темата, съобщава БТА.

Върховният лидер на Иран Али Хаменей каза в понеделник, че сътрудничеството между Иран и САЩ не е възможно, ако Вашингтон продължава да подкрепя Израел, да поддържа военни бази и да се меси в Близкия изток.

След като през януари започна втория си президентски мандат, Тръмп се върна към кампанията си за "максимален натиск" върху Иран, която включва усилия за възпиране на Иран да разработи ядрено оръжие. През юни САЩ бомбардираха ирански ядрени съоръжения.

Двете държави проведоха пет кръга преговори по въпроса, които бяха прекъснати от 12-дневната война между Иран и Израел. При преговорите между Техеран и Вашингтон не се стигна до съгласие по няколко въпроса. Сред тях е обогатяването на уран, което западните сили искат да сведат до минимум, за да избегнат риска от въоръжаване на Техеран. Иран отхвърля твърденията, че се опитва да разработи ядрено оръжие.