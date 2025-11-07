Турски зам.министър: 7-етажната сграда е паднала заради нестабилна почва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Причината за фаталното срутване на седеметажна сграда в Турция в края на октомври са условията на почвата в района, каза заместник-министърът на околната среда, градоустройството и климатичните промени Йомер Булут, цитиран от "Хюрийет дейли нюз".

Сградата, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се срути на 29 октомври сутринта, като затрупа петчленно семейство, от което само 18-годишно момиче беше извадено живо изпод развалините. Тогава кметът на града Зинур Буюкгьоз допусна, че е възможно инцидентът да е свързан с изграждана в близост линия на метрото, но министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу отрече да има подобна връзка.

"Проверка на конструкцията показва, че почвата под сградата е улягала, което е довело до срутването. Сградата е преминала строителен надзор, така че изглежда, че състоянието на почвата е изиграло основна роля", заяви Йомер Булут.

Той добави, че разследването ще определи детайлно структурното състояние на сградата и характеристиките на почвата, информира БТА.

При срутването на сградата загинаха Левент и Емине Билир и две от децата им, докато 18-годишната им дъщеря Дилара Билир беше спасена жива след почти осем часа под развалините.

След инцидента 21 сгради в близост бяха евакуирани като предпазна мярка.

Според Булут около 1200 сгради в района са били проверени, като само сградата, съседна на срутената, е била със значителни щети.