Най-висшият генерал на Украйна: Засилваме атаките срещу руснаците в Добропиля

Най-висшият генерал на Украйна заяви, че войските на Киев засилват атаките срещу руските сили около източноукраинския град Добропиля, за да облекчат натиска върху обсадения Покровск, предаде Ройтерс.

В изявление Александър Сирски също така казва, че украинските сили са фокусирани основно върху осигуряването на логистичните линии и изтласкването на руските войски от градските сгради.

Генералният щаб на украинската армия днес съобщи, че в четвъртък е имало 169 сражения между украинските и руските сили, като най-силен натиск от страна на врага е бил упражнен в сектора на Покровск, предаде Укринформ, цитира от БТА.