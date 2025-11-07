Израелската армия е убила двама 16-годишни на Западния бряг, хвърляли коктейли "Молотов"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелските въоръжени сили са убили двама младежи, които според тях са хвърляли коктейли "Молотов", в село Джудейра, на окупирания Западен бряг на река Йордан, тази нощ, предаде Франс прес.

Палестинското Министерство на здравеопазването ги идентифицира като Мохамед Атим и Мохамед Касим, и двамата на 16 години, като добави, че израелската армия е прибрала тленните им останки.

"В четвъртък през нощта двама терористи са били идентифицирани в момента, в който са запалвали и са хвърляли коктейли "Молотов" по посока на главен граждански път в Джудейра, на север от Йерусалим", казаха, от своя страна, израелските въоръжени сили.

Те публикуваха видеозапис, на който двама души хвърлят предмет, обхванат от пламъци, над стена, разделяща Джудейра от път, който обикновено се използва от израелци.

Въпреки че Джудейра се намира на Западния бряг, който е окупиран от Израел от 1967 г., селото е заобиколено от територии, където де факто са настанени еврейски заселници, информира БТА.

В сряда вечерта израелската армия уби младеж, който определи като "терорист", като обясни, че той е хвърлил взривно устройство по войници.

Сблъсъците на Западния бряг зачестиха след началото на войната в ивицата Газа, която започна с атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Оттогава израелската армия и еврейски заселници са убили на окупираната територия най-малко 1001 палестинци, сред които много бойци, по данни на палестинското Министерство на здравеопазването, отбелязва АФП.

От друга страна, поне 43 израелци - както цивилни, така и военнослужещи - бяха убити според израелските власти при палестински атаки или по време на израелски военни операции.