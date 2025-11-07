Френската министърка на отбраната: Имаме спешна нужда от напредък за европейски изтребител

Френската министърка на въоръжените сили на отбраната Катрин Вотрен заяви, че има "спешна" нужда от постигане на напредък по програмата за европейски изтребител FCAS (Future Combat Air System – Бъдеща въздушна бойна система), въпреки блокирането на преговорите, водени между френски и германски индустриалци, което дразни Испания, третата страна в този деликатен въпрос, предаде Франс прес.

"Логично е трите страни да могат да работят заедно и индустриите на трите страни да могат да участват в изграждането на изтребителя", заяви Вотрен в Мадрид, като определи проекта като "изключително важен" за европейската отбрана.

Министърката се изказа в испанската столица на пресконференция с испанската си колежка Маргарита Роблес.

Вотрен припомни "крайния срок 2040 г.", когато бъдещата въздушна бойна система трябва да замести френските изтребители "Рафал" и германските и испанските изтребители "Юрофайтър".

Стартиран през 2017 г. от Ангела Меркел и Еманюел Макрон като демонстрация на сътрудничеството в областта на отбраната между Берлин и Париж, преди към него да се присъедини и Испания, проектът се оценява на близо 100 милиарда евро. Той обаче се възпрепятства от напрежение между индустриалните лидери на трите страни. Напрежението се засили още повече, след като френският самолетостроител "Дасо" (Dassault) започна да изисква по-голяма автономност в ролята си на главен изпълнител по проекта, което дразни Мадрид и Берлин.

В изявление пред медиите в петък испанската министърка на отбраната Маргарита Роблес призова всички страни да "полагат усилия", тъй като този проект трябва да бъде "доведен до край", съобщи БТА.

"Ще направим всичко възможно, за да превърнат нашите три държави тази програма в успех", добави Роблес, като уточни, че програмата е сред "конкретните въпроси", които ще бъдат обсъдени по време на днешните разговори с Катрин Вотрен.

Предвид блокирането на дискусиите, в края на септември френски представител увери, че Франция е готова да разработи "сама" бъдещ боен самолет, преди Еманюел Макрон да успокои духовете, призовавайки Париж и Берлин "да работят за (намиране на) общи решения".