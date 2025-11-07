Пропалестински демонстранти нахлуха в сградата на германската обществена телевизия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пропалестински демонстранти днес нахлуха в сградата на германската обществена телевизия ZDF в Берлин, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Между 10 и 15 протестиращи скандираха лозунги в достъпните за всички части на сградата на булевард "Унтер ден Линден" в центъра на Берлин, съобщи говорител.

След като полицаи изведоха групата от сградата, протестиращите се събраха на митинг отсреща, добави той, като уточни, че инцидентът е останал мирен.

Говорителка на ZDF съобщи за ДПА, че група активисти е протестирала в атриума в продължение на повече от час.

Опитите на представител на редакционния екип да започне диалог са били заглушени от скандирането, каза тя.

Протестиращите също така са отказали да се подчинят на искането на охраната да напуснат сградата, което е накарало хора от медията да се обадят на полицията, посочва говорителката.

Полицията разследва 12 активисти по подозрение в незаконно проникване, след като те са заявили на охраната, че са влезли в сградата с намерението да предизвикат безредици.

Според германското списание "Фокус" активистите донесли със себе си високоговорител, привързан към балони с хелий, и го оставили да се издигне в атриума. От устройството се чували детски викове.

По време на митинга пред сградата протестиращите раздадоха листовки с лозунги като "Газа е и ваша вина", съобщава "Фокус", цитира БТА.

На гърба на листовката пише: "Нашите такси за лиценз за излъчване плащат вашите заплати, но те не служат на хората, а на интересите на властта. Вместо да държат германските политици отговорни за съучастието им в геноцида на Израел, държавните медии се опитват да създадат консенсус за военните престъпления чрез лъжи, реч на омразата и цензура".