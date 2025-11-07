ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турският външен министър: Противоминната група с Б...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21670764 www.24chasa.bg

Пропалестински демонстранти нахлуха в сградата на германската обществена телевизия

2028
Пропалестински протест. СНИМКА: Pixabay

Пропалестински демонстранти днес нахлуха в сградата на германската обществена телевизия ZDF в Берлин, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Между 10 и 15 протестиращи скандираха лозунги в достъпните за всички части на сградата на булевард "Унтер ден Линден" в центъра на Берлин, съобщи говорител.

След като полицаи изведоха групата от сградата, протестиращите се събраха на митинг отсреща, добави той, като уточни, че инцидентът е останал мирен.

Говорителка на ZDF съобщи за ДПА, че група активисти е протестирала в атриума в продължение на повече от час.

Опитите на представител на редакционния екип да започне диалог са били заглушени от скандирането, каза тя.

Протестиращите също така са отказали да се подчинят на искането на охраната да напуснат сградата, което е накарало хора от медията да се обадят на полицията, посочва говорителката.

Полицията разследва 12 активисти по подозрение в незаконно проникване, след като те са заявили на охраната, че са влезли в сградата с намерението да предизвикат безредици.

Според германското списание "Фокус" активистите донесли със себе си високоговорител, привързан към балони с хелий, и го оставили да се издигне в атриума. От устройството се чували детски викове.

По време на митинга пред сградата протестиращите раздадоха листовки с лозунги като "Газа е и ваша вина", съобщава "Фокус", цитира БТА.

На гърба на листовката пише: "Нашите такси за лиценз за излъчване плащат вашите заплати, но те не служат на хората, а на интересите на властта. Вместо да държат германските политици отговорни за съучастието им в геноцида на Израел, държавните медии се опитват да създадат консенсус за военните престъпления чрез лъжи, реч на омразата и цензура".

Пропалестински протест. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание