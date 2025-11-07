ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Новият крайнодесен шеф на чешкия парламент свали украинското знаме от сградата (Видео)

1012
Томио Окамура. Снимка: Фейсбук/Томио Окамура

Новият крайнодесен председател на чешкия парламент Томио Окамура свали украинското знаме от сградата, което предивзика остри спорове в страната.

Той сподели в социалните мрежи видеоклип, на кадри от който се вижда премахването на украинския флаг, докато той самият придържа стълбата, на човека, който сваля флага.

Окамура, който е основател на крайнодясната евроскептична и антинатовска партия „Свобода и пряка демокрация", бе избран за председател на парламента в сряда.

В знак на протест три партии от досегашното десноцентристко правителство окачиха украински знамена над помещенията на групите си в парламента.

Предшественичката на Окамура - Маркета Пекарова Адамова, написа в „Екс", че действията на Окамура са „срамен жест" и каза, че той е насочен не само срещу Украйна, но и срещу основните ценности на Чехия.

Флагът бе издигнат по нареждане на Пекарова Адамова на 22 февруари 2022 г. два дни преди началото на руската инвазия в Украйна като символ на солидарност с Киев, припомня БТА.

Подобен дебат се разрази неотдавна заради решението на Пражкия национален музей да премахне огромен украински флаг от главния си вход. Управата на музея каза, че иска отново да може да използва заеманото от флага пространство, за да рекламира изложби и отрече решението да има какъвто и да било политически оттенък. Стотина души протестираха пред музея преди седмица срещу този ход.

