Турски министър: Противоминната група с България ще изпълнява допълнителни мисии

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан и министърът на външните работи на Румъния Оана Цою дадоха висока оценка на дейността на противоминната група с участието на Турция, Румъния и България в Черно море, която беше създадена в рамките на НАТО. Хакан Фидан говори за възможността тя да изпълнява и допълнителни дейности, а Оана Цою заяви, че е необходимо развитието на това съвместно сътрудничество.

Двамата министри се срещната в Анкара и направиха изявления, които бяха излъчвани на живо в социалните медии.

"Противоминната група в рамките на НАТО, в която участваме заедно с България и Румъния, осъществява успешно своите дейности от създаването си през юли 2024 г. Турция смята, че е полезно в бъдеще групата да поеме допълнителни задължения като дейности по опазването на подводната инфраструктура в Черно море", каза Хакан Фидан.

"Необходимо развитието на това съвместно сътрудничество между трите държави. Наистина можем да го развием и в други области освен в рамките на НАТО. В същото време може да послужи и за пример на други държави", заяви Оана Цою, цитира БТА.

Външният министър на Турция заяви, че с румънския си колега са обсъдили съвместни проекти, които да включат и България.

"Работим усилено за развитие на транспортните ни връзки по въздух, море и суша. В същото време си поставяме за цел да осъществим и по-големи проекти, които ще включат България", заяви Хакан Фидан.

Сред темите на разговори е била и перспективата за членство на Турция в Европейския съюз. В тази връзка външният министър на Турция благодари на външния министър на Румъния за подкрепата на Букурещ към Анкара по пътя към Брюксел.

"Промяната на балансите още веднъж показва, че Турция и Румъния са два елемента, които създават цялост в Европейския съюз. Градивните послания на европейските лидери напоследък предоставят ценна възможност за преодоляването на застоя в отношенията ни. В този смисъл споделих с моята колега очакванията ни за преразглеждането на Митническия съюз и подновяването на диалога облекчаването на визовия режим", заяви Хакан Фидан.

"Ние винаги сме подкрепяли членството на Турция в Европейския съюз. Нуждаем се от тази стъпка на Турция, особено по икономически въпроси", заяви Оана Цою.

Сред темите на разговори е била също така сигурността на Европа и ролята на Турция в това отношение.

"Архитектурата на сигурността на Европа се изгражда отново. Винаги сме отстоявали идеята, че трябва да се гледа стратегически и дългосрочно на този процес. В тази връзка активното участие на Турция в него е критично важно за европейската сигурност. Както знаете, скоро Европейският съюз представи стратегията си за Черно море. Разчитаме на подкрепата на Румъния за обмен на опит с нашата страна при прилагането ѝ", каза външният министър на Турция.

При посещението си в Анкара външният министър на Румъния покани турския президент Реджеп Тайип Ердоган от името румънския президент Никушор Дан да посети Букурещ догодина, когато двете страни ще отбележат 15 години от издигането на отношенията им до ниво на стратегическо партньорство.

От пресконференцията стана ясно, че Турция и Румъния са си поставили за цел търговският обмен от 12 млрд. долара през 2024 г. да достигне 15 млрд. долара. Наред с това бяха представени плановете на двете страни за сътрудничество в отбранителната индустрия. Румъния планира да закупи военни кораби от Турция. Двете страни планират и съвместно производство на отбранителни технологични продукти в Румъния.