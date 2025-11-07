"Сега тя лети свободна" – взеха си последно сбогом със Силвия, повела битка за концерти без бариери (Снимки)

Приятелки на българката я изпратиха с песни на Тейлър Суифт, с балони и конфети

Тази сутрин в енорийската църква на Ваприо, до Милано, се състоя погребалнaтa службa на Силвия Стоянова - жената, чийто живот угасна едва на 38 г., но която остави след себе си следа от доброта, смелост и любов. Църквата бе изпълнена с приятели и роднини на Силвия, или всички, които я познаваха и обичаха. На лицата им се четеше болка, но и дълбока благодарност към тази жена, която приживе се бореше неуморно за правата на хората с увреждания, и която с усмивката си беше вдъхновение за мнозина.

„Ти беше фар на светлина за всички нас, които те обичахме", пишеше в речта на нейна близка приятелка, разпространена малко преди началото на службата. Майката на Силвия Руми я изпрати със сълзи на очи СНИМКИ: Архив Руми Маринова

Пред ковчега, покрит с бели рози - символ на чистотата и нежността, които Силвия носеше в себе си, отец дон Серджо Гисони произнесе трогателна проповед:

„Благодарим Ти, Господи, за това, което беше Силвия за всеки един от нас, за всички, които стояха до нея в светите дни на живота ѝ. В сърцето на Силвия бе отпечатано небето -неговата красота и величие, които тя съзерцаваше, и нежният вятър, който ни дарява с твоята милувка."

В края на церемонията майка ѝ Руми Маринова събра сили, за да изрече думи, които разтърсиха сърцата на всички присъстващи:

„Най-трудното нещо за една майка е да се сбогува с дъщеря си. Децата трябва да си отиват след нас, не преди нас. Но сега тя лети свободна и вече не прикована към своята количка."

След литургията в църквата прозвучаха песни на Тейлър Суифт, любимата изпълнителка на Силвия. Именно за да я види на концерт в „Сан Сиро" в Милано през юли 2024 г., тя бе водила своята последна малка битка - за сбъдването на своята мечта. Навън, под есенното небе, докато звучаха последните акорди, приятели и близки пуснаха балони и конфети - фин цветен дъжд, който придружи Силвия в нейния последен полет.