Арестуваха в Лондон втория от освободените по погрешка британски затворници

Британската полиция арестува издирван чуждестранен затворник - един от двамата, които бяха освободени по погрешка от затвора преди повече от седмица, предаде ДПА.

Столичната полиция потвърди, че 24-годишният Брахим Кадур-Шериф, който е алжирски гражданин, е бил арестуван, след като е бил забелязан от гражданин в северната част на Лондон малко преди 11:30 ч. (13:30 ч. българско време ) днес.

"Полицаите реагираха незабавно и той беше арестуван", заявиха от полицията.

Мъжът е бил случайно освободен от затвора "Уондсуърт" в Лондон на 29 октомври, но полицията е била информирана за грешката едва във вторник, което е предизвикало издирването.

Той е излежавал присъда за влизане с взлом с намерение за кражба, но преди това е бил осъден за непристойно излагане.

Другият освободен по погрешка от същия затвор в понеделник - 35-годишният Уилям Смит - се предаде вчера.

Тези два случая оказаха допълнителен натиск върху министъра на правосъдието Дейвид Лами след шумното медийно отразяване на предишна грешка, когато от затвора бе освободен понастоящем депортиран мигрант, който беше в центъра на протестите в Епинг. Етиопският гражданин Хадуш Кебату, погрешка беше освободен от затвор в Есекс миналият месец, вместо да бъде изпратен в център за задържане на мигранти.

След този случай бяха обявени по-строги проверки за сигурност в затворите и е започнато независимо разследване на погрешните освобождавания, след като затворникът Кебату беше случайно освободен на 24 октомври, което доведе до тридневното му издирване.

Етиопският гражданин беше вкаран в затвора за сексуално посегателство над 14-годишно момиче и над жена. По-късно той беше открит и депортиран.

Дейвид Лами, който е и вицепремиер, беше критикуван за начина, по който се е справил с последния случай на освобождаване по грешка, след като многократно отказа да потвърди по време на въпросите към министър-председателя в Камарата на общините дали има още търсещи убежище, които са били освободени погрешно след затворника, протестирал в Епинг.

Лами заяви, че е разбрал за грешката в сряда сутринта, но подробностите за погрешно освободените са били оповестени едва след като е приключил с въпросите към министър-председателя.

Става ясно, че мъжът, арестуван отново днес, не е търсещ убежище, а е в процес на депортиране, след като е превишил срока на визата си, съобщава БТА.

Министърът на правосъдието на Великобритания заяви в четвъртък, че инженери, анализатори и дизайнери ще бъдат изпратени в затворите „в рамките на 48 часа", за да въведат технологии, насочени към намаляване на човешките грешки и модернизиране на "хартиените" процеси, които са довели до погрешните освобождавания.

Той обяви новите мерки след среща с 11 директори на затвори по време на церемонията по полагане на първата копка на нов затвор в Гартри, в централното английско графство Лестършир.