Най-големият италиански синдикат призова за обща стачка срещу Мелони

Общата италианска конфедерация на труда (CGIL), която е основната синдикална структура в страната, обяви днес, че ще проведе обща стачка на 12 декември, за да протестира срещу бюджетните планове на правителство на Джорджа Мелони, предаде Ройтерс.

Плановете включват по-високи данъци на стойност над 11 милиарда евро за банки и застрахователни компании за периода 2026-2028 г., за да се подпомогне финансирането на държавните финанси.

Синдикатът обаче обяви, че се противопоставя на финансовия пакет за намаляване на разходите за обществени услуги и инвестиции и увеличаване на средствата за отбрана.

"Целта на стачката е да се подкрепи подновяването на изтеклите трудови договори, за да се защити и засили покупателната способност на населението", се посочва в комюнике на уебсайта на организацията.

Когато бюджетът беше представен миналия месец, Мелони го нарече "сериозно, балансирано и отговорно" предложение, отбелязвайки, че то включва намаляване на данъка върху доходите и повече средства за здравния сектор.

Тя отново критикува протеста, след като през октомври заяви по повод поредната обща стачка за Газа, че това е просто извинение за по-дълга почивка през уикенда, пише БТА.

"Още една стачка на Общата италианска конфедерация на труда срещу правителството! Познайте кой ден от седмицата е 12 декември?", написа тя в социалната мрежа "Екс" (X).

Бюджетът трябва да бъде обсъден и евентуално коригиран от парламента през идните седмици преди окончателното му одобрение, което се очаква към края на декември.