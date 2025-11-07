ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Куп треньори отказали да поемат “Лудогорец” в криз...

Авиокомпаниите в САЩ отмениха над 700 полета заради кризата в правителството

Пътнически самолет „Боинг 787“СНИМКА: Туитър/nicksortor

Американските авиокомпании са започнали днес да отменят стотици полети, часове след като Федералната агенция по гражданска авиация (FAA) на САЩ нареди намаляването им на фона на продължаващото спиране на работа на правителството, предаде Ройтерс.

Нареждането за съкращения беше издадено, тъй като диспечерите на въздушното движение не са получили заплатите си заради спирането на работа на правителството, което вече е най-дългото в историята на САЩ. Липсата на персонал сред авиодиспечерите наруши редовността на полетите на няколко големи американски летища, създавайки проблеми както за пътниците, така и за ръководителите на авиокомпаниите.

Внезапните съкращения на полети тази седмица принудиха авиокомпаниите спешно да коригират графиците си и да гарантират, че екипажите се намират там, където трябва, въпреки промените в последния момент.

Компанията за анализи на авиационния сектор "Сириъм" (Cirium) обяви, че към 9:00 часово време по Източното крайбрежие са били отменени над 700 полета, което е около 3 на сто от дневното разписание. Министерството на транспорта предупреди, че броят на отменените полети може да нарасне.

Смущенията идват по време на период с по-ниско търсене на пътувания преди Деня на благодарността, но въпреки това много пътници търсят алтернативи. Компанията за коли под наем "Херц" (Hertz) съобщи, че резервациите за еднопосочни наеми на автомобили през последните два дни са се увеличили с над 20 на сто спрямо същия период на миналата година.

