Бутат историческа сграда в Белград, на нейно място ще има хотел на Тръмп

Сръбският парламент одобри в петък проект за събаряне на историческа сграда в Белград, за да бъде изградeн хотел от веригата на Доналд Тръмп, съобщава американският вестник „Ню Йорк таймс".

Става дума за емблематичен комплекс – бившата сграда на Генералния щаб, която беше тежко повредена по време на натовските бомбардировки през 1999 г. Постройката имаше статут на архитектурна и културна забележителност, но този статут бе отменен, за да се отвори път за новия луксозен проект.

Според „Ню Йорк таймс" стойността на инвестицията за комплекса Trump Tower и прилежащите апартаменти възлиза на около половин милиард долара. Проектът дълго време беше замразен, след като част от неговите поддръжници във властта бяха обвинени в измами. Миналата седмица обаче депутати от партията на президента Александър Вучич обявиха, че ще се позоват на извънредна конституционна разпоредба, за да внесат закон, с който проектът да бъде рестартиран. Решението предизвика остра реакция от страна на студенти, прокурори, представители на културните среди и опозиционни политици.

Депутатът Миленко Йованов, който предложи мярката, заяви във вторник пред парламента, че инициативата ще „вдъхне нов живот на разрушените от бомбардировки сгради, които стоят празни и без ясен план за бъдещето им". Той допълнил, че хотелът може да спомогне за подобряване на отношенията със „сегашната администрация на Тръмп" в момент, когато Сърбия се стреми да поддържа балансирани връзки както с Москва, така и със Запада.

По данни на „Ню Йорк таймс", Тръмп е наложил 35-процентни мита върху сръбския внос, а американските санкции са засегнали руска петролна компания – основен доставчик за Сърбия, както и някои от приближените на президента Вучич, пише OffNews.

Тръмп първоначално е заявил интерес към мястото през 2013 г. През май 2024 г. Сърбия е одобрила строежа на хотел със 175 стаи, търговски площи и над 1500 жилища чрез 99-годишен наем на компания, свързана със зетя на Тръмп — Джаред Къшнър.

Малко след преизбирането на Тръмп сръбското правителство обяви, че мястото вече няма статут на културно наследство, но прокуратурата повдигна обвинение срещу директора на държавния институт по култура за фалшифициране на документи, оправдаващи премахването на защитения статут. Обвинения бяха повдигнати и срещу други държавни служители. Новият закон отменя съществуващите регулации, които уреждат използването на комплекса, включително защитата му като културен паметник. Законът е приет чрез конституционна процедура, която според експерти е предназначена само за извънредни ситуации.