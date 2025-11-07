Жена загина след руски удар с дрон на къща в Харковска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена загина днес в Харковска област в резултат на руска атака с безпилотен летателен апарат, съобщи Укринформ, позовавайки се на Главната дирекция на Държавната служба за извънредни ситуации в Харковска област.

"Жена на 43 години е загинала в резултат на руски удар с безпилотен летателен апарат по жилищна сграда в село Шевченково Перше", се казва в съобщението.

На мястото на атаката е избухнал пожар. Спасители и медици от Държавната служба за извънредни ситуации заедно с пожарникари от местната пожарна в село Вилча са работили под заплахата от повторни обстрели.

Укринформ съобщи също, че жител на село Пидвисоке, в Изюмски район на Харковска област, който е бил ранен в резултат на руски удар с дрон на 6 ноември, е починал в болница, съобщава БТА.