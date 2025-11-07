Предотвратен е ирански заговор за убийството на израелския посланик в Мексико

Иранските Гвардейци на Ислямската революция са планирали да убият израелската посланичка в Мексико в края на миналата година, но опитът е бил предотвратен и в момента няма заплаха, съобщи днес американски представител, цитиран от Ройтерс.

Според източника заговорът срещу посланик Ейнат Кранц Найгер е бил в активна фаза през първата половина на тази година.

„Заговорът беше предотвратен и понастоящем не представлява заплаха. Това е само най-новият случай от дългата история на смъртоносни атаки на Иран по света срещу дипломати, журналисти, дисиденти и всеки, който не е съгласен с тях, нещо, което трябва да тревожи дълбоко всяка страна, в която има иранско присъствие", отбеляза източникът. Той отказа да разкрие как е бил осуетен заговорът или да даде повече подробности за операцията.

САЩ и техните съюзници често са твърдели, че Иран и неговите проксита са се опитвали да организират насилствени атаки срещу опонентите на Техеран, пише БТА.

Миналата година службите за сигурност във Великобритания и Швеция предупредиха, че Техеран използва престъпни проксита за извършване на атаки в тези страни, като Лондон заяви, че от 2022 г. насам е разкрил 20 заговора, свързани с Иран.

Десетина други страни осъдиха това, което нарекоха вълна от заговори за убийства, отвличания и тормоз от страна на иранските разузнавателни служби.

Шефът на британското вътрешно разузнаване МИ5 Кен Маккалъм заяви миналия месец, че Иран отчаяно се опитва да заглуши критиците си по целия свят и посочи като пример как Австралия е разкрила иранското участие в антисемитски заговори, а холандските власти са разкрили неуспешен опит за убийство.

Израел отдавна е мишена на Иран, особено след като израелците се включиха във въздушна война с Иран, в която американски бомбардировачи атакуваха ирански ядрени обекти през юни, припомня Ройтерс.