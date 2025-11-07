Франция препоръча на 4300 свои граждани възможно най-бързо да напуснат Мали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Франция препоръча на своите граждани "възможно най-скоро" да напуснат Мали, макар и временно, заради сериозното влошаване на сигурността в страната, съобщи Франс прес, позовавайки се външното министерство в Париж.

"От няколко седмици обстановката със сигурността в Мали се влошава, включително в Бамако. Препоръчва се френските граждани да планират временно напускане на страната възможно най-скоро с търговските полети, които все още са налични", се посочва в официално комюнике.

Париж заяви, че пътуването по суша не се препоръчва, тъй като националните пътища в момента са обект на атаки от терористични групировки. Министерството припомня, че пътувания до Мали "не се препоръчват, независимо от причината".

Вчера говорител на френското правителство заяви, че Франция следи "с голямо внимание и с истинска загриженост" влошаването на ситуацията в страната, където насилието, извършвано от джихадистки групировки, се ожесточи през последните дни.

"Засега френското посолство, оглавявано от шарже д'афер, който отговаря за консулската защита на 4300 наши граждани, регистрирани по списък, остава отворено. Тяхната безопасност е приоритет", добави говорителят, цитиран от БТА.

През последните седмици бойци, свързани с "Ал Каида", наложиха сухопътна блокада на вноса на горива, което задушава икономиката на Мали - страна без излаз на море.

Миналата седмица САЩ и Обединеното кралство съобщиха, че евакуират част от дипломатическия си персонал и семействата на служителите заради увеличаващата се несигурност.