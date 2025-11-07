С трилион долара подръка Мъск би "купил" България 9 пъти или цялата "Кока-Кола" плюс 12 бутилки за всеки на планетата

От "Тесла" гласуваха "за" милиардерът да получи 400 млн. акции от компанията

Швейцария, всеки имот в Хавай, компанията “Кока-Кола” плюс 12 бутилки за всеки на планетата - това са част от нещата, които, поне на теория, би могъл да купи Илон Мъск, ако наистина се превърне в първия трилионер в света.

В петък шефът на “Тесла” получи зелена светлина от акционерите на компанията за рекордно голям пакет акции, който може да достигне близо 1 трилион долара. Мъск, който в момента е най-богатият човек в света със състояние от 475 млрд. долара, би взел огромното възнаграждение, ако постигне няколко цели за следващите 10 години.

Макар и амбициозни, ключовите етапи за развитие за следващото десетилетие не са съвсем невъзможни. Те включват доставката на 20 милиона автомобила “Тесла” и един милион робота,10 милиона абонамента за услугата за изцяло автономно шофи- ране, въвеждане в експлоатация на един милион роботаксита, реализиране на основна печалба до 400 млрд. долара.

Всичко това би помогнало за осъществяването на целта за обща пазарна стойност на “Тесла” до 8,5 трилиона долара - в момента тя е 1,4 трилиона. Съгласно договореното споразумение Мъск

няма да взема заплата,

но ако постигне всички горепосочени цели, ще получи безвъзмездно над 400 милиона допълнителни акции на компанията. Те ще струват около 1 трилион долара, ако пазарната стойност на “Тесла” се вдигне достатъчно.

След обявяването на решението на акционерите Мъск заяви: “Това, което предстои, не е просто нова глава от бъдещето на “Тесла”, а изцяло нова книга”.

Но какво всъщност се крие зад понятието трилион? Помислете за количеството трилион, било то банкноти по долар, зрънца пясък, котки. Каквото и да си представяте, сте далеч от истината, пише Си Ен Ен.

Всъщност един трилион е толкова комично по-голям от всичко, което можем да си представим, че на практика концепцията за него става безсмислена. Да направим все пак съпоставка - ако човек харчи 40 долара в секунда денонощно, ще му отнеме 289 дни, за да пропилее 1 млрд. долара. Ако направи същото обаче с един трилион, ще са му нужни 792,5 години, за да ги похарчи.

На теория с богатство от 1 трилион Мъск може да си купи, меко казано, доста неща. Той например може да придобие всяка кола, продадена в САЩ през 2025 г.

В свят, в който Мъск е трилионер, той спокойно може да купи шефа на “Старбъкс” Браян Никол цели 10 хил. пъти, тъй като нетното му богатство е $ 100 млн. Теоретично Мъск би могъл да “купи” всеки от богаташите, които стоят под него в класацията на “Форбс”. С един трилион той би си

подсигурил и еквивалента на 2000 суперяхти

юот модела, който има Джеф Безос, макар че поддръжката на една е около 25 млн. годишно - дребни пари за един трилионер.

Той обаче не би имал достатъчно, за да покрие световния дълг, който според изчисления за 2025 г. е цели 324 трилиона долара. Но пък би могъл да “купи” Швейцария, а даже и да му остане ресто - годишният БВП на страната за м.г. беше малко под 900 млрд. долара. Ако богаташът пък се насочи към нашите географски ширини, той ще може, разбира се на теория, да придобие България близо 9 пъти - БВП на страната ни за 2024 г. бе $ 112,2 млрд.

Ако Мъск пък реши да върви по стъпките на Лари Елисън, който притежава 98% от шестия по големина остров в Хавай, той може сериозно да го надмине. С трилион подръка шефът на “Тесла” би могъл да купи всяка къща на островния щат - в Хавай има около 572 хил. домакинства, които струват средно по 826 хил. долара.

Теоретичният, поне засега, трилионер може и да купи компанията “Кока-Кола” за 300 млрд. долара и да му останат достатъчно пари, за да почерпи всички 8,2 млрд. души на планетата с по 12 бутилки кола.

За образованието цена няма, но с трилион долара в сметката Мъск би се сдобил и с всички университети от Бръшляновата лига, при това пет пъти. Ако пък иска да изкупи конкуренцията, спокойно би придобил на куп “Тойота”, “Фолксваген”, “Стелантис”, “Хюндай”, “Форд” и “Дженерал Мотърс”.