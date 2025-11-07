Освободен израелски заложник: Бях сексуално насилван в Газа (Видео)

Пъхали му камъни в ушите, удряли го с метален кабел

Бивш израелски заложник, който беше освободен миналия месец, разказа пред израелска телевизия, че е бил сексуално малтретиран по време на двете години, прекарани в плен в Газа.

В интервю за предаването Hazinor на Канал 13, 21-годишният Ром Браславски разказва, че е бил съблечен гол и вързан от членове на Палестинския ислямски джихад.

„Това беше сексуално насилие, чиято основна цел беше унижението. Целта беше да ме унижат, да смажат достойнството ми", казва той.

Той е първият мъж, държан като заложник, който публично твърди, че е бил сексуално малтретиран, пише Би Би Си.

Ром Браславски бил в отпуск от военната си служба в израелската армия и работел като охранител на музикалния фестивал „Нова", когато на 7 октомври 2023 г. "Хамас" и съюзническите му палестински въоръжени групи атакували южната част на Израел, убивайки около 1200 души и вземайки 251 други за заложници.

Израел отговори на атаките с военна кампания в Газа, при която загинаха над 68 800 души, според министерството на здравеопазването на територията, управлявано от "Хамас".

Преди четири седмици Браславски беше сред последните 20 живи израелски заложници, които бяха освободени по силата на споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Хамас с посредничеството на САЩ.

В интервюто за Канал 13, излъчено късно в четвъртък, Браславски казва, че отношението на Ислямския джихад към него се е влошило бързо, след като през март тази година е отказал да се обърне от юдаизма към исляма, което е било и момента, в който предишното примирие е било нарушено.

Той каза, че е бил държан с вързани очи в продължение на три седмици, че му са били пъхани камъни в ушите, за да ограничат слуха му, и че му са били намалени дажбите за храна и вода.

След това похитителите му са получили нещо, което са описали като заповед да го измъчват.

Браславски казва, че са го връзвали, удряли и биели с метален кабел. Това се е повтаряло по няколко пъти на ден.

„Попаднах в един кръговрат, от който се съмнявах, че ще изляза жив", спомня си той.

През август 2025 г. Палестинския ислямски джихад публикува видео, в което Браславски плаче и да казва, че е свършила храната и водата му, че не може да стои на краката си или да ходи и че е на прага на смъртта.

След видеото похитителите му започнали да го малтретират и сексуално.

„Те ме съблякоха, съблякоха ми бельото, всичко. Вързаха ме за... Когато бях напълно гол, бях изтощен, умирах от глад и се молех на Бога: „Спаси ме, измъкни ме оттук", разказва той.

На въпроса дали похитителите му са правили още такива неща той отговаря: „Да. Трудно ми е да говоря конкретно за тази част. Не ми харесва да говоря за това. И е трудно. Беше ужасно. Просто се молиш на Бога да спре. И докато бях там, всеки ден, при всяко побоище, всеки ден си казвах: „Оцелях още един ден в ада. Утре сутринта ще се събудя в друг ад. И в друг ад"

Израелският президент Исаак Херцог заяви, че Браславски е проявил изключителна смелост, споделяйки ужасите на пленничеството си, включително ужасното сексуално насилие, което е претърпял.

„Светът трябва да разбере мащаба на престъпленията, извършени от терористите в Газа, отвратителната жестокост, сексуалното насилие и малтретирането", написа той в "Екс".

Според Ройтерс, най-малко четири жени, държани като заложници, са говорили публично за предполагаеми случаи на сексуално насилие срещу тях или други заложници.

Представител на Ислямската джихадистка организация в Палестина заяви пред Ройтерс, че твърдението на Браславски за сексуално насилие е неправилно, без да дава подробности.

Специалният представител на ООН по въпросите на сексуалното насилие в конфликти заяви през март 2024 г., че тя и екип от експерти са открили убедителна информация за изнасилвания и сексуални изтезания, извършени срещу някои заложници в Газа. Те също така са открили разумни основания да смятат, че по време на атаките на 7 октомври на много места е имало сексуално насилие, включително изнасилвания и групови изнасилвания. Хамас заяви, че заключенията в доклада са неоснователни.

В отделен доклад на комисията за разследване на ООН от март 2025 г. се посочва, че Израел все по-често е използвал сексуално, репродуктивно и други форми на насилие на основата на пола срещу палестинци, включително принудително публично събличане и голота, сексуален тормоз, включително заплахи за изнасилване, както и сексуално насилие. Израел определи обвиненията като неоснователни.

Миналата седмица бившият главен юрист на израелската армия подаде оставка, след като заяви, че е отговорна за изтичането на видео, което според твърденията показва войници, малтретиращи палестински затворник в база в Израел миналата година. Затворникът е бил лекуван за тежки наранявания, след като според твърденията е бил намушкан в ректума. Пет войници са обвинени за инцидента.